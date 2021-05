Karl-Erik Taukar rahaga ei larista: alati tuleb ka halvimad stsenaariumid läbi mõelda!

"Eesti otsib superstaari" kaheksas hooaeg jõuab TV3 vaatajate ette sügisel. Alates tänasest on kõik muusikaliselt andekad noored oodatud saatesse registreeruma. Eelvoorudes osalemiseks on vaja täita ankeet TV3 kodulehel.

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur kinnitab, et telekanalil TV3 on au ja rõõm tuua just 25. juubeliaastal vaatajateni kaua ja elevusega oodatud Eesti suurima telesõu uus hooaeg. "Tegemist on saatesarjaga, mis on oluline nii Eesti tele- kui ka muusikaloos, pakkudes maailmatasemel meelelahutust ja olles kasvulavaks noortele andekatele lauljatele. Saadet juhib loomulikult Eesti parim saatejuht ja TV3 superstaar Karl-Erik Taukar, kes on noortele nii inspiratsiooniks kui ka julgustuseks," ütles Signe Suur.