Uudo Sepale saadeti ropu sisuga kiri: vanemad, vaadake, mida teie lapsed internetis teevad

Uudo jagas kirja noorelt poisilt, kes soovitab tal enda emaga vahekorda astuda, mille järel on vaja end puhtaks pesta ning siis peaks laulja end veel ka ära tapma.

Sama teema tõstatas Instagramis ka juutuuber Deana Noop. Huvitava tähelepanekuna mainib Deana, et roppude kommentaaride taga on just noored poisid, Uudole kirja saatnud poisi eakaaslased.