Jeremy Clarksonit valdab tõsine hirm: ma kardan, et suren sel aastal

Telesaatejuht jõudis aprillis olulise verstapostini, saades aasta vanemaks - 61-aastaseks. Seejuuures kardab Clarkson, et tema saatus võib olla sõprade ja perekonna omaga. Nimelt on seni mitmed tema lähedased surnud just 61-aastaselt.

"Kõik on surnud 61-aastaselt. Kõik minu sõbrad, mu isa. Just siis on nad läinud. Kui ma saan 62-aastaseks, siis ma võin öelda, et olen igavesti siin," ütles Jeremy ajakirjale Saga Magazine. "Kui mu isa suri, siis ma mõtlesin temast, kui vanast mehest. Samas mina hetkel ei tunne end sugugi vanana."

Jeremy Clarksoni isa Edward Grenville Clarkson suri aastal 1994 ja 61-aastaselt. "Kui ma vaatan end ekraanilt, siis ma mõtlen: "Kes see veel on?". Ma alati eeldan, et peeglist vaatab vastu 19-aastane mina. Aga vanad inimesed tõepoolest ei näe välja sellised, nagu me arvame, et nad peaks nägema," lisas ta.

"Näiteks, kui minuvanune inimene on mõne vanema inimese kodus, siis me kuna ei tantsi Vera Lynni, vaid ikka The Clashi hiti White Rioti järgi," tõdeb Clarkson. Jeremy pidi sel aastal läbi elama ka ühe järgmise kaotuse. Nimelt suri tema Top Geari kolleeg võidusõitja Sabine Schmitz 51-aastaselt pärast pikka võitlust vähiga.