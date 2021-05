KLÕPS | Eminemi kaunis tütar Hailie ootab valgetes bikiinides suve saabumist

View this post on Instagram

Eelmise aasta aprillis teatas Eminem, et ta on tosin ehk 12 aastat kaine olnud. "Puhas tosin kirjas! Ma ei karda," kirjutas 47-aastane räppar Eminem pildi juurde, millega viitab oma megahitile "Not Afraid".

Kuna sellest on ka nüüd aasta mööda ning libastumisi ei ole täheldatud, siis nüüd on täis kuraditosin ehk 13 aastat.

Eminem on ise öelnud, et tal aitas kaine püsida tema lapsed. Tal on Kim Scottiga 24-aastane tütar Haile, kellest on saanud Instagramis suur staar. Lisaks adopteeris Eminem Kimi tütre Whitney ning Kimi õetütre Alaina.