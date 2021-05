Oprah Winfrey: prints Harry aus kriitika aitab kuninglikul perekonnal näha tõde neis eneses

67-aastane Oprah on hiljuti teinud kaks väga avameelset intervjuud – esmalt Meghan Markle'iga ja seejärel prints Harryga. Väga ausad jutuajamised paljastasid mitmeid asjaolusid selle kohta, kuidas kuninglik perekond on teinud rassistlike märkusi. Muu hulgas tõdes Harry hiljuti Winfrey produtseeritud miniseriaalis "The Me You Can't See", et tema perekonnas pigistati silm kinni vaimse tervise probleemide puhul.