Isa tugiisikuks olnud Ellen Kilgas: ei olnud lihtne seda kõrvalt näha, kuid ta oli lõpuni tugev

Ellen Kilgas (32), kes sündis Tõnu Kilgase abielust baleriin Tatjana Kilgasega (hiljem Tatjana Järvi), kirjutas isa surmapäeval sotsiaalmeediasse järelehüüde: "Täna ei ole kurvastamise päev... On seiklusrohkete, ilusate, humoorikate, säravate hetkede meenutamise päev. Aitäh, kallis isa, et oled olnud just selline, nagu olid – nii kaunis, särav, humoorikas, kirglik, töökas ja andekas."

Tõnu ja Tatjana abielu lagunes, kui Ellen oli seitsmeaastane, kuid lähedased suhted püsisid tal isaga läbi elu. Nüüd üha rohkem näitlemisega tegelev Ellen sai endale nime näitlejannast vanaema Ellen Kaarma järgi – ka tema näojooned olevat vanaema omadele sarnased. Ellen aitas Tõnu viimasel eluaastal tema elu korraldada.