Selgus põhjus, miks Matthew Perry "Sõprade" kokkutuleku ajal pudistades rääkis

Allika sõnul oli Matthew Perry pudikeelsus tingitud salvestuse hommikul hädaolukorras hambaarstil käimise tõttu, vahendas The Sun.

"See mõjutas tema enesetunnet ning tema heaolu. Ta oli olnud valudes ja see pudikeelsuse põhjustaski. Loomulikult ei taha keegi, et neid pärast protseduuri filmitakse, aga nii juhtus. Olukord oli Matthew jaoks murelik, eriti arvestades, kuidas inimesed internetis sellele reageerisid."