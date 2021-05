KLÕPS | Kethi Uibomägi tähistab koos selgeltnägijast kallimaga aastapäeva

Nii Kethi kui Anzor on veendunud, et nad on saanud kokku, et teineteisele midagi õpetada. "Tunnetame ja teame, et jääme lõpuni kokku, kuid mitte ilmtingimata suhtesse," ütles Kethi 2020. aastal Kroonikale. Ta märgib, et ka nende suhtes tuleb ette armukadedust. Samas peab ta seda normaalseks, sest see annab kinnitust, et partnerite vahel on särtsu ja ihalust.