Merylin Nau paljastab enda OnlyFansi piltide pale: ma olen suutnud ilma täiesti alasti piltide ja pornota suure rulli tasku panna

"Muidugi ma pole kunagi tahtnud teha midagi, mis on mulle vastumeelt või ühel tekitab vastumeelsust," kirjutab Nau enda story's. Ta tunnistab, et mida populaarsemaks on OnlyFans Eestis saanud, seda rohkem tegeletakse täiesti alasti piltide ja pornoga. "Isiklikult pole see üldse minu teema," tõdeb Nau.

Muu hulgas tõdeb Nau, et kui meedia on kirjutanud "alasti piltidega tegelev Merylin Nau", siis tegelikkuses see ei vasta üldse tõele. "Ma pole kunagi postitanud OnlyFansi fully nude (täiesti alasti – toim) pilte. Enamik on sellised pildid, mida Instagram ei luba postitada," tõdeb Merylin.

Seejärel toob Merylin enda OnlyFansi piltidest näiteid, kus ta toob näiteks ühe pildi ning kirjutab juurde: "Näiteks sellel pildil siin kannan punast värvi aluspükse, mis on lihtsalt jalast maha photoshopitud." Ta lisab, et pole kedagi petnud, kuna pole oma suust kunagi midagi lubanud.

"Kõige rohkem, mis ma kunagi teinud olen, on topless ja seda ka lisaraha eest," märgib Nau, lisades, et palju on ta inspiratsiooni saanud Tanja Mihhailova kunagistest fotoseeriatest.

"Ma olen suutnud ilma alastipiltide ja pornota tasku panna suure rulli. Ma olen suvalisi kassipilte ka suutnud 100€/tükk müüa," lausub Nau.