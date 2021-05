Teeb kadedaks küll! Keili Sükijainen korraldas emale liigutava sünnipäeva

"Tegin emale üllatuseks video, kuhu olin kõigi lähedaste tervitused kokku kogunud. See pani ema ikka korralikult pisardama," meenutab Keili. "Teiste seas ütlesid oma soovid emale edasi ka bändi 5Miinust liikmed."

Kinkide seas olid veel Tanel Veenre siidkleit ja kõrvarõngad ning mälestuseks tegi Keili erilisest päevast koduvideo. "Tean, kui väga mu ema peab asjadest olulisemaks emotsioone, ning ta ütles mitu korda päeva jooksul, et see oli tema parim viis juubelit tähistada, mis on mulle suur kompliment!"