Väga üllatav kooslus! Brigitte Susanne Hunt ja Koit Toome on Kroonika Meelelahutusauhindade gala õhtujuhid

Suunamudijast raadiohäälel, telenäol ja armastatud lauljal on seekord iseäranis vastutusrikas roll, sest esmakordselt EMA ajaloos jõuab üritus kõigi kodudesse vahetult sündmuse tulipunktist. Selleks, et televaatajad ja Kroonika lugejad saaksid kogu glamuurist osa, teeb TV3 galast otseülekande. Olge valmis, auhinnasajuks läheb 17. juunil Maarja­mäe lossipargis.

Senikaua aga, kallid lugejad, on teie otsustada, kes on tänavused EMA võitjad – kutsume teid hääletama oma lemmikute poolt. Veel on viimane võimalus öelda oma sõna sekka hääletuse teises voorus, mis läheb lukku 30. mail. Kes on populaarseimad tele- ja raadiosaatejuhid, aasta seksikaimad ja millised on parimad meelelahutussaated – anna oma hääl kokku 8 meelelahutusvaldkonna kategoorias! Hääletada saad internetiaadressil www.kroonika.ee/meelelahutusauhinnad.