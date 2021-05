Just nüüd on õige aeg turgutada oma sisemist I.L.U!

Alusta kevadpuhastust koos Zenclean Feed-X ensüümijoogiga, mis tasakaalustab soolestiku bakterite kooslust, ergutab ainevahetust ja toetab kõiki keha funktsioone. Tervislikke ensüüme ja antioksüdante sisaldav segu on valmistatud köögiviljadest, puuviljadest, ürtidest, seentest ja vetikatest, mida on fermenteeritud kauem kui kolm aastat.

Kui tuhm jume ja väsinud ilme on murekohaks, siis Aurelia uued naha loomuliku mikrobioomi taastavad probiootikumid Beauty& Immunity ilukapslid on loodud spetsiaalselt naha nooruslikkuse säilitamiseks. Kapslite järjepidev kasutamine parandab naha elastsust, lisab nahale sära ning värskust, vähendab nähtavalt päikesekahjustusi nahal, pinguldab lõtvunud nahka ning lukustab niiskuse.

Juuste kasvu saad kiirendada Euroopas hästi tuntud Ivybears kummikarudega, mis tugevdavad juukseid, hoides ära hooajalist või stressist põhjustatud juuste väljalangemist. Hairburst juuksekasvu vitamiinid sisaldavad suurel hulgal looduslikke koostisosi, aidates saavutada pikad ja paksud juuksed. Iluhoolikud on ka väitnud, et tulemusi on märgata juba alates 2 nädalast. Samuti usub ka Placent Activ Milano oma juuksekasvu soodustavate vitamiinidega, et kaunite juuste saladus peitub seespool. Nad on välja selgitanud juuste, küünte ja naha jaoks olulisimad vitamiinid, mille koosmõju annab juustele elujõudu ja läiget.