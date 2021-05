VÕRDLE | Kellele sobib paremini? Vene lauljatar Glukoza ja Megan Fox kandsid sama riietust

Megan Fox paistis Billboardi muusikaauhindadel väga julge riidevalikuga. Fännid on julgest fotost segaduses, osad kiidavad Foxi julguse eest oma keha endiselt armastada ja fännidele näidata.

Teised jälle kirjutavad, et naisele selline stiil ei sobi. "Jube, Megan!" kirjutas üks fänn.

Glukozal on Instagramis üle 2 miljoni jälgija ning peamiselt on tal seal pehmelt öeldes paljastavad pildid. Vene lauljatari fännid on samuti tema julgest riietusest segaduses. "Käitu veidi tagasihoidlikumalt," kirjutas teine fänn.