SÜNNIPÄEVAGALERII | Eda-Ines Etti 40: Eurovisionil osalemisest särava lauljakarjäärini

Etti on lõpetanud Väike-Maarja gümnaasiumi ja Rakvere muusikakooli klaveri erialal. Ta on õppinud Eesti Humanitaarinstituudis anglistikat.

Seejärel alustas Ines soolokarjääri, salvestades 2QS Productioniga lood "One & Only" ja "Illusion of the Happiness".

Pärast Inese esinemist 2000. aasta Eurovisioonil müüdi tema singlit "Once in a Lifetime" ka rahvusvahelisel turul, singlit saatis mõnes riigis märkimisväärne edu ja Ines sai esineda mitmel pool Euroopas. Sama aasta lõpus ilmus Inese esimene album "Here for Your Love".