Kokaiiniskandaali sattunud Eurovisioni võitnud Itaalia rokkar: ma olin väga solvunud selle intsidendi pärast

"Ma olin väga solvunud selle intsidendi pärast, sest see oli isiklik rünnak minu vastu. Kui keegi oleks öelnud, et mu esitus oli nõme, siis ma oleks seda aktsepteerinud. Kuid igal võimalikul juhul ei tundnud ma muret selle süüdistuse pärast - ma tean tõde ja niisamuti me tõestasime, et see väide oli vale. Ma lihtsalt loodan, et inimesed nüüd lõpetavad sellest rääkimise ja me saame võimaluse tähistada pärast seda, kui nad rikkusid meie peotunde. Asjad nagu see võivad juhtuda kuigi ei tohiks. Õnneks tulime me lõppude lõpuks sellest kõigest välja ja saame oma ausate nägudega ringi käia," räägib rock-bänd Måneskin eeslaulja Damiano Davis.