TISSIDENT | “Aasta on 2021, miks me peame rääkima, et teise inimese keha ei ole sinu asi?”

Tundub, et on veider tähtede seis, sest saatest käivad läbi mitmed kuumad ja šokeerivad teemad. Tissident podcastile kirjutas üks noor neiu oma hullumeelsest sünnipäevapeost klassikaaslastega, mis võttis väga ootamatu pöörde. Saatejuhid ei olnud selleks valmis! Kirja sisu ei ole kindlasti sobilik kõigile kuulajatele. Teid on hoiatatud!