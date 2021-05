Merylin Nau teatas eile Instagram storydes, et teeb OnlyFansis pausi. "Muidugi ma pole kunagi tahtnud teha midagi, mis on mulle vastumeelt või ühel tekitab vastumeelsust," kirjutab Nau enda story's. Ta tunnistab, et mida populaarsemaks on OnlyFans Eestis saanud, seda rohkem tegeletakse täiesti alasti piltide ja pornoga. "Isiklikult pole see üldse minu teema," tõdes Nau.