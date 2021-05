VIDEO | Getter Jaani meenutab superstaarisaate aegu: vahepeal siiani mõtlen, et kuidas ma üldse julgesin sinna minna

"Sees krõbiseb, krõbiseb ja natuke värisen, aga ma loodan, et kõik läheb hästi!" Mäletate seda 16 aastast tüdrukut? Sellest hetkest kõik alguse saigi ja oli see alles sõit. Ma vahepeal siiani mõtlen, et kuidas ma üldse julgesin sinna minna, aga ma olen väga tänulik, selle suure sammu eest, mille ma tegin 12 aastat tagasi, kui läksin "Eesti Otsib Superstaari" saatesse ja veel tänulikum selle eest, millist teed ma nüüd käin, kuhu jõudnud olen ja mis kõik veel ees ootab! Unista alati suurelt, tee tööd enda unistuste nimel, tee seda kõike, suure kire, hinge ja armastusega, ole sina ise ja julge seda näidata, sest, et ühtegi teist sinusugust ei ole! Ja mis veel...ole lahke ja hea südamega, kirjutas Getter oma postituse pealkirjas.

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur kinnitab, et telekanalil TV3 on au ja rõõm tuua just 25. juubeliaastal vaatajateni kaua ja elevusega oodatud Eesti suurima telesõu uus hooaeg. "Tegemist on saatesarjaga, mis on oluline nii Eesti tele- kui ka muusikaloos, pakkudes maailmatasemel meelelahutust ja olles kasvulavaks noortele andekatele lauljatele. Saadet juhib loomulikult Eesti parim saatejuht ja TV3 superstaar Karl-Erik Taukar, kes on noortele nii inspiratsiooniks kui ka julgustuseks," ütles Signe Suur.

Uude hooaega registreerumine on alanud ning tulevaste superstaaride sünnile järjekordne algus loodud. Andekaid lauljaid, kes on käesoleva aasta 1. augustiks vähemalt 15-aastased, oodatakse osalema, sest nagu ütleb "Eesti otsib superstaari" kaheksanda hooaja tunnuslause: "Aeg on käes. SINU aeg on käes!"

"Eesti otsib superstaari" 8. hooaja eelvoorudesse registreerumiseks on vaja täita ankeet TV3 kodulehel.