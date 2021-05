Ellen DeGeneresile asendus leitud: tema koha võtab üle kuulus laulja

Jutusaadet juhtiv Ellen ütles, et lahkumise põhjuseks on vähene väljakutse.

NBC aga ütles, et "The Kelly Clarkson Show", mis on oma teisel hooajal, võtab 2022. aasta sügisest Elleni saate üle.

"Me töötame kolmanda hooaja tarvis suurte plaanidega ning loodame, et meist saab selles ajavahemikus üks juhtivaid saateid veel mitu head aastat."

39-aastane Kelly Clarkson võitis 2002. aastal esimese "American Idol" hooaja ning on selliste hittide nagu "Stronger", "Miss Independent" ning "Since U Been Gone" autor.