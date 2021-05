Advokaadiks pürgiv Kim Kardashian kukkus eksamil läbi

Kim teatas sellest tõsielusaate "Keeping Up With The Kardashians" järgmise episoodi eelvaates. TMZ sõnul oli eksam eelmisel kuul, aga Kardashianite allikad seda ei kinnitanud.

Ei ole teada, mitu katset ta juba teinud on, sest mitu kuud on möödas. Kim ütles: "Kui sa teed juurakraadi nii nagu mina teen, siis see on nelja-aastane programm, mitte kolmene, ning pärast esimest aastat pead tegema "beebi advokatuuri eksami". Nagu ma kuulnud olen, siis see on raskem kui tegelik eksam."