Tallinn Music Week avalikustas tänavuse konverentsi peateemad ja esimesed esinejad

TMW 2021 konverents toimub 1. oktoobril peale põhjalikku remonti taasavatud Nordic Hotel Forumis ja 2. oktoobril klubis HALL. Konverentsist saab osa võtta nii kohapeal kui ka veebiplatvormil ning see korraldatakse vastavalt avalikele üritustele kehtivatele reeglitele, mis aitavad vältida koroonaviiruse levitamist.

TMW festivali korraldab ettevõte Shiftworks koos paljude kaaskorraldajatega. Festivali esitleja on Telia, strateegiline partner muusikavaldkonnas on Music Estonia ja suurtoetaja Nordic Hotel Forum. Festivali partnerid on Telliskivi Loomelinnak ja Viru Keskus, meediapartner Postimees Grupp.