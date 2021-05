Tommy Cashi sõnul ei kukkunud head pakkumised talle aga lihtsalt sülle. Cash tunnistas, et ta on pidanud meeleheitlikult pingutama selleks, et olla seal, kus ta hetkel on – tipus. "Olen uhke oma saavutuste üle. Olen mingitel hetkedel mõelnud ja tundnud, et mul on lihtsalt vedanud," rääkis ta.

Muu hulgas mainib ta jutu käigus, et varem ta ei häbenenud oma aktsenti inglise keeles rääkides ja see oli osa tema kuvandist. Nüüd on asjad hoopis teistmoodi.