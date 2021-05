VIDEO | Endine pornotäht hakkas intervjuu ajal kõvasti naerma: vabandust, 12-aastase huumorimeel

Dr K video algabki kohe palju nalja pakkunud kohaga, kus arst täiesti süütult toob välja, et Sasha tegeleb oma elus mitme erineva asjaga, kasutades inglise keelset fraasi "juggling a lot of balls" (e.k žonglöörib mitme palliga).

Dr K jätkas küsimuse formuleerimist ning hetk hiljem sai ta aru, mida ta oli öelnud, et Sasha Grey naerma hakkas ning naeris ka ise. Arst selgitas siis, et pidas silmas just naise mitmekesisust ja tema tööd mitmes vallas.

Sasha Grey, kelle päris nimi on Marina Ann Hantzis, tegi pornotööstuses kaasa aastatel 2007-2010, võites 2008. aastal parima naisesineja tiitli. Peale selle on ta kaasa teinud Steven Soderberghi filmis "The Girlfriend Experience", bändi aTelecine kaasasutaja ja laulja, kirjutanud triloogia "The Juliette Society" ning tegeleb ka muusikavideode lavastamise, produtseerimise ja kirjutamisega.