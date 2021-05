Koroonaviirus tappis 66-aastaselt skandaalsele Milli Vanillile hääle andnud laulja

Davis laulis bändi 1989. aasta hillalbumil "Girl You Know It's True", kirjutas BBC.

Milli Vanilli jäi vahele, kui ühe kontserdi ajal fonogrammi pealt kõlanud muusika kokku jooksis, mis paljastas, et bändi nägudeks olnud Morvan ja Pilatus ei olnud tegelikud lauljad. Farian tunnistas ka hiljem, et kutsus Davise laulma, kuna esinägude hääle kvaliteet oli madal.

Pärast fonogrammiskandaali liitusid John Davis ning teine päriselt bändile hääle andnud Brad Howell ning moodustasid bändi The Real Milli Vanilli. Nende ainuke album pealkirjaga "The Moment of Truth", mis avaldati 1991. aastal, tõi endaga kolm populaarset singlit. Üks nendest ("Keep on Running") jõudis Saksamaa edetabelis neljandale kohale.