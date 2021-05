"Sõprade" taasühinemisel tuli välja aastakümneid hoitud saladus: jah, me armastasime teineteist!

"Ühel hetkel olime mõlemad teineteisesse armunud, kuid me mõlemad jäime ikkagi sõpruse poolele. Me kumbki ei ületanud seda joont kordagi ja austasime seda," meenutab Schwimmer nende salajasi tundeid.

Anistoni sõnul suunasid nad omavahelised tunded seriaali ning Racheli ja Rossi armastus oligi see, mida nad tegelikult tundsid. "Ma mäletan, kuidas ma ütlesin Davidile, et see oleks kurb, kui meie esimene suudlus oleks televisiooni jaoks. Kuid siis see seal kohvikus juhtuski," meenutas näitlejatar.