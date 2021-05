Taavi Libe kutsub suvisele Eesti-seiklusele ja grillivõistlusele!

Saate esimesel nädalal minnakse muu põneva hulgas külla Eesti kõige töökamale mehele Raimondile, kellel on Saaremaal 160 lehma ning kelle viimane vaba päev oli 2019.aasta jaanuaris. Toiduelamusi nauditakse abiturient Alexiga, kes ehitab gurmeepastaroogade bussi, millega hakkab suvel mööda Eestit kärutama. Lisaks kohtutakse Kesk-Eesti mehe Valdekuga, kes küpsetab oma korteris rasvapirukaid nii, et terve küla tunneb nende lõhna.

„Kuigi suvi on puhkuse ja rõõmu aeg, ei põlga me ka inimeste muresid - avasaates läheme appi Põlva mehele Endlile, kes ei ole sugugi rahul, et majavanem käskis tal pesukuivatuspuu teise kohta viia,“ selgitab Libe, kutsudes kõiki osalema ka saatega seotud grillikonkursile: „Lükkame käima televaatajate grillimeistri konkursi, millel on maitsvad ja prisked auhinnad ning millest saab juba osa võtta.“