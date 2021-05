Segadus "Seks ja linna" uusversiooni ümber kasvab: kas Mr. Big on ikkagi naasmas?

Alates jaanuarikuust, kui kuulutati välja, et tulemas on menuseriaali " Seks ja linn " uusversioon, on sarja staaride ümber käinud mitmed kuulujutud. Kui algselt oli kindel, et Mr. Bigi enam ei näe, siis nüüd selgub, et Chris Noth on siiski kaasatud.