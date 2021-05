VIDEO | Korralik bänger! Räpiduo Clicherik ja Mäx avaldas järjekordse hiti koostöös tunnustatud produtsendiga

“Eufooria” sai alguse Berdi ühest biidist. “Mul tekkis sellega koheselt mingi klikk ja alateadvuses hakkas arenema viis. Mõmisesin oma magamistoas kuidagi “sõidame, sõidame, sõidame veeeeel…” ja sealt läks kogu lõng veerema,” täpsustab räppar Mäx. Lugu räägib suvisest seiklemisest ja ükskõiksusest, hetkes elamisest ja päikesetõusuni pidutsemisest.

“Võib öelda, et ma olen selle biidiga tegelenud varsti juba pea kaks ja pool aastat, sest see süntpopine orkestratsioon oli mul valmimas juba enne 2D Tüdrukute singlit. Ma olin ausalt selle biidi juba peaaegu unustanud kuni Mäx selle eelmise aasta lõpul kusagilt välja kaevas ja peale esimesi voxi ideid oli selge, et siit tuleb. Mulle on alati meeldinud selline heas mõttes sefiirine süntpopi element ning sellises mitte traditsioonilises Clicherik & Mäxi esituses koos viimases faasis lisatud breakbiitidega võttis kogu kombo kuidagi mõnusalt värske pöörde,” kommenteerib Bert.

Loole sai filmitud ka muusikavideo, millele eelnevalt toimus kogu võttemeeskonna kiirtestimine. Tänu sellele said kahepäevased võtted ohutult tehtud ja keegi haigeks ei jäänud. “See oli meie senini kõige mahukam muusikavideo, nii faili suuruselt, eelarvelt kui ka koormuselt. Ühesõnaga kõik oli väga kihvt,” kommenteerib duo üksmeelselt. Video autoriteks on andekas produktsioonifirma A Cube Agency, kellega koostöös on valminud ka kõik varasemad Clicheriku & Mäxi muusikavideod.

Eelmisel aastal sai duo lugu “Maakas”, mis valmis koostöös gameboy tetrisega tunnustuse osaliseks pannes kinni Raadio 2 Aastahiti konkurssi. Tänaseks on antud pala kogunud üle 2 miljoni kuulamise. Tänavusel Eesti Muusikaettevõtlus Auhindadel on Bert Prikenfeld alias Bert On Beats nomineeritud aasta muusikaprodutsendi kategoorias. Hetkel toimetab koosseis uue muusikaga, mis loodetavasti veel sellel aastal ilmavalgust näeb.