ARMSAD KLÕPSUD | 50. juubelit tähistav Kaur Kender sai kallim Heti Tulvelt ja lastelt meeldiva sünnipäevaüllatuse

"Aitäh," kirjutab Kender oma Instagramis mitmete story'de juurde. Muu hulgas on näha, et ühel pildil Heti ja Kaur sõidavad üheskoos kuhugi.

Kunagine telenägu Heti Tulve ja skandaalne kirjanik Kaur Kender elavad mõlemad juba mõnda aega Londonis. Ehkki 2008. aastal sahistati kuluaarides, et tegu on uue kuuma paariga, tundub praegusel momendil, et jutud oleks justkui tõeks saanud.