Kas "Rannamaja" Ada osaleb uues suhtesaates? Ada: lõpetage minult küsimine uute saadete või "Rannamaja" filmimise kohta!

Esmapilgul jääb üpris segaseks, mis tõsieluseriaalist tuntud Adale ikkagi ei meeldi. Pärast Kroonika päringut selgub, et "Rannamaja" tootev produktsioonifirma Filmimees otsib uusi osalejaid mingisugusesse suhtesaatesse. Seejuures pole Filmimees enda Facebooki lehel maininud, kas tegu on "Rannamaja" uue hooaja või hoopis millegi muuga.

"Filmimehe lehel selgelt näha, et nad filmivad mingit suhtesaadet ja siis pommitatakse mind, et kus ja kuidas. Samuti küsitakse pidevalt, kas "Rannamaja" ka tuleb ja kas see ongi "Rannamaja". Ma olin kaks aastat tagasi seal saates, ma ausalt ei tea midagi hetke produktsioonist," räägib Nelke Kroonikale.