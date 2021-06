Ühel päeval tuleb valida, kas elad lõbusalt nagu lilleke rohus või teed paar parandust, et elu saaks edaspidigi jätkuda. Just selliselt mõtles näitleja Ago Anderson (49), kui ta esmakordselt surmaga tõtt vaatas ja too kutsus: nüüd tuled minuga!

"Olime sõpradega ATV-matkal ja kihutasin mööda jääd nagu tank, aga jää sai otsa. Kukkusin täies varustuses, kiivri ja kaitseriietega merre ja mõistsin – Ago, siin sinu surm ongi. Ujuda selle varustusega ma ei suutnud ja end jää-äärele upitada ka ei jaksanud."