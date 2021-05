„Vana klaver” – hiiglaslik lava tuleb mitme rekaga ja ülespanek kestab nädala

Saatejuht Reet Linna ütles eelmise suve „Vana klaveri” lavastuse peale mõeldes, et etenduses oli üllatusi, oli nukrust ja oli paras annus huumorit ning Sepo Seeman oskas Kalmer Tennosaare rolli nii täpseks ajada, et tema kui Kalmeri kunagine kolleeg tundis tema igas liigutuses Kalmeri ära. AS Tere juht Ülo Kivine ütles, et lavastus oli väga hästi üles ehitatud ja kogu trupp moodustas hea koosluse. TV3 reporteri Tuuli-Ann Freienthali arvates oli muusikali vaatamine üks parimaid viise, kuidas üks 2020. aasta sume suveõhtu alatiseks meelde jätta.