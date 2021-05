Kuhu minna enne ja pärast „Vana klaveri” nautimist?

Kiidjärvelt vaid 5 kilomeetri kaugusel asub Taevaskoja, kus 1969. aasta suvel toimusid menufilmi „Viimne reliikvia” võtted. Kõigil on kindlasti meeles Gabrieli ja Agnese lembestseen, Gabrieli ja Ivo kohtumise, Gabrieli pistodaga torkamise („Kahju, et me kohtusime, sa rikkusid mul tänase päeva ära!”) ning tema jõkkeviskamise („Kohe näha, et vanad sõbrad!”) ja tervekssaamise stseenid. Väike-Taevaskojas on alles ja tähistatud ka nn Gabrieli mänd. Filmi võtted kestsid 1969. aastal üheksa kuud, varakevadest sügiseni.

Näitetrupp käis eelmisel aastal Ahja jõel kanuumatkal ja pidas seda väga elamusterikkakas päevaks. Kanuumatk.ee lehelt saate tellida kanuumatka nii Ahja kui ka läheduses asuval Võhandu jõel, kus peetakse kuulsat maratoni. Võimalik on valida erineva pikkusega kanuumatk vastavalt oma võimetele ja soovidele. Varustus on hea, instruktorid asjatundlikud ja kogu matk kulgeb turvaliselt. Võimalus tellida ka matkaeine.

Etenduse lava asub otse populaarse supluskoha Kiidjärve kõrval mõisapargis. Sellessamas Kiidjärves on Tennosaarel külas olles ujumas käinud Georg Ots, Heli Lääts, Peeter Saul, Hardi Tiidus, Valdo Pant ja teised. See on sama seltskond, keda näeme ka muusikalis.

Suurest Taevaskojast saab matkata Otteni vesiveskini ja jõe teiselt kaldalt Taevaskotta tagasi. Samuti kulgeb läbi Taevaskodade RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkatee. Telkida ja lõket teha saab Suurest Taevaskojast jalgsi minnes umbes 1 kilomeetri kaugusele jäävas Otteni lõkkekohas.

Mooste mõis

Etendustepaigast kaugel pole ka Mooste mõis. See elab täisverelist elu ning seal saab ka ööbida ja süüa. Majandusmõisa hoonetest on lehmalaudast saanud kuulus folgikoda, sealaudas on savi- ja taaskasutuskoda ning tehakse unikaalseid vibusid. Töötab ka sepikoda. Villakojast saab kaasa osta käsitööd ja meisterdada meistri käe all. Meiereist on saanud tervisekeskus ja viinavabrikus asub külalistemaja. Mõisa peamajas tegutseb mõisakool. Infokojast saab territooriumi kaardid, reisijuhid mõisas liikumiseks ja seal on ka müügilett.

Moostes toimuvad tuntud staaride kontsertide kõrval ka kohalike pärimuskultuuri esindajate kontserdid ja folgipeod. 5. agustil esineb Moostes Hedvig Hanson.

Sillapää loss ehk Räpina mõisa härrastemaja

Sillapää loss ehk Räpina mõisa härrastemaja on üks Vana-Võromaa pärle. Loss on oma silmapaistva arhitektuuriga riikliku kaitse all. Esimesel korrusel asub Räpina koduloo- ja aiandusmuuseum ning Räpina rahvakool. Teisel korrusel tegutseb Räpina muusikakool. Lossi ümbritseb liigirikas dendropark, kus on üle 600 liigi puid ja põõsaid. See tasub vaatamist.

Räpina ajalooline süda esindab ühte Lõuna-Eesti 21 avastamist väärt paigast, mida soovitatakse projekti „Elu kahe maailma piiril” raames läbi National Geographicu kollaste akende avastada.

Tsõõrikmäe meteoriidikraater

Räpina külje all Sillapää küla lähedal tamme- ja pihlakavõsases männikus asub vaevumärgatav kõrgendik. Tegu on Eesti suuruselt viienda meteoriidikraatri – Tsõõrikmäega.