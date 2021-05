"Harry Potteri" fännid, rõõmustage: oktoobris esitatakse Eestis Harry Potteri filmimuusikat

Foto: Pressimaterjal

12. oktoobri õhtul muutub Alexela kontserdimaja Harry Potteri imeliseks maailmaks, mille võluriteks on The London Philharmonic and Symphonic Film Orchestra koos koori ja tuntud solistide ning Weasly perekonna näitlejatega. Harry Potteri filmimuusika populaarseimad heliteosed lubavad kogeda Sigatüüka kooli õpilase ja tema sõprade seiklusi ning Harry võitlust lepitamatu vaenlase - tumeda võluri Lord Voldemorti vastu.