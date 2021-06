Enn Eesmaa avab staaridest kubiseva fotoalbumi: rahvakunstnikud, maailmaklassi diivad, kuningad, presidendid ja šeigid

Õppinud Tartu Riiklikus Ülikoolis vene kirjandust ja seejärel Tallinna Peda­googilises Instituudis inglise keelt, ei saanud Enn Eesmaast ometi ei õpetajat ega tõlkijat, vaid ta läks esimesel võimalusel tööle sinna, kuhu oli soovinud pääseda juba poisipõnnist peale, Eesti Televisiooni.

Esimene telesaatesari, kus Enn kaasautorina osales, oli "Kanal 13", mis läks eetrisse 1968. aasta sügisel. Peagi keelasid parteiorganid selle küll ära, kuid noor tegija oli paljudele silma jäänud. Poolteist hooaega hiljem kutsus ETV toonane kunstiline juht Tõnis Kask ta ilma konkursita Eesti Televisiooni tööle. Keelte peale andekas Enn oli jõudnud juba edukalt esineda ka ETV soomekeelsetes saadetes koos Alice Talvikuga. Aastaid hiljem sai Ennust aga Soome MTV korrespondent Eestis.

Kokku on Enn töötanud neljas erinevas telekanalis. "Oma elu ilusaimad aastad veetsin aga just ETV-s. Kui Eesti Televisioon sündis, oli minu sünnist möödas üheksa aastat. Loomulikult oli see kõik minu jaoks muinasmaailm, kuhu jäin paarikümneks aastaks," tunnistab Enn heldinult. Kas ta kunagi teeb veel tagasipöörde ja naaseb oma südameasjade ehk tele ja raadio juurde?

"Olen oma elu jooksul mõnigi kord ametit ja tegevusala vahetanud. Tekkis nagu mingisugune rahutus hinge ja siis see on juhtunudki. Avameelitsedes ütlen, et tunnen jällegi rinnas midagi rahutuse sarnast, kusjuures EKG pole seda tuvastanud. Eks näis, kas rahutusest saab ka helin rinna sees, mis tavaliselt kuhugi viib," vastab telelegend kavalalt ning avab oma aarete laekana tunduvad fotoalbumid, mis viivad rännakule läbi eri aastakümnete.