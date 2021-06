Persoonid Kroonika veergudel on tulnud ja läinud, säranud ja kustunud, kuid Urmas Sõõrumaa (59) on olnud läbi kahekümne viie aasta üks neid ettevõtjaid, kelle elu ja tegemised on olnud non-stop Kroonika huviorbiidis. Ainest lugudeks Sõõrumaast on jagunud enam kui küll. Alates tema tõusust suurde ärisse, elustiilist, teda saatvatest kaunitest naistest, uhketest autodest, villadest Hispaanias kuni viimaste aegade sügava vaimsuseni. Suurärimees on omamoodi edu võrdkuju Eestis, mille taasiseseisvudes avanes paljudele väljavaade end tühjalt kohalt haljale oksale üles töötada.