FOTOD | Milline erinevus! Avril Lavigne pani uued rinnad ja näitas need kohe ka ette

36-aastane lauljatar jäi paparatsode ette esmaspäeval sõbrannaga kohvi jooma minnes. Vaata fotosid SIIT.

Lauljatar avalikustas 2019. aastal, et ta kannatas Puukborrelioosi ehk Lyme'i tõve all. "Ma olen nii palju kannatanud," tunnistas Lavigne ning lisas, et see andis talle mõtte ja aitas tal ennast taas leida.

Lavigne oli haiguse tõttu voodis kaks aastat, olles ise veendunud, et ta sureb."Kui sa midagi sellist läbi elad, saad aru kui tähtsad on väikesed asjad- asjad, mida ma hommikul enam teha ei saanud, näiteks hommikul üles tõusta, kööki minna ja kohvi teha. See õpetas mulle kannatlikkust, see õpetas mulle tähelepanelikkust, see oli ilus õppetund."

Lauljanna tegeles oma tunnetega muusikat kirjutades, sellest ka näiteks singlid "Head Above Water" ja “Warrior”. Lavigne meenutab, et muusika tõesti tõstis ta meeleolu: "Mul oli võime võtta oma elust see raske aeg ja luua parimat vastavalt olukorrale, milles ma olin... Alguses ma ei teadnud, et ma albumit teen- ravimise ajal pöördusin a lihtsalt laulude kirjutamise poole."