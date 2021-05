Kim Kardashian nakatus koos lastega koroonasse: ebaõnnestus advokatuurieksamil ka teist korda

Saate "Keeping Up with the Kardashians" reklaamklipp paljastas, et Kimi poeg Saint andis positiivse viiruseproovi, kuid neljapäevane episood näitas, et viiruse põdes läbi terve nende perekond, vahendas TMZ.

Kimi sõnul sai poeg viiruse koolist, kus tekkis väike kolle, ning ema oli poja pärast tõsiselt mures, kuna ta nuttis ja köhis palju. Kuna majas elab veel kolm last, siis oli Kim mures, et see võib nende seas levida. Kahjuks nii ka juhtus.

North hakkas end peagi samuti haiglaselt tundma ning siis selguski, et nii tüdruk kui ka Kim on koroonapositiivsed. Sellel hetkel otsustasid "Keeping Up with the Kardashians" produtsendid võtted 14 päevaks pausile panna ja lasta perel karantiinis olla.

Kimil olid tõsised sümptomid, nagu väga kõrge palavik, ning seda ajal, kui ta pidi 12 tundi päevas õppima, et esimese aasta advokatuurieksam uuesti teha. Nagu varem kirjutatud, siis esimesel korral tal seda positiivselt sooritada ei õnnestunud.

Pere paranes karmist viirusest, aga haiguse tõttu ebaõnnestus Kim eksamil ka teist korda. Tõsielutäht läheb nüüd kolmandale katsele.

Ei ole teada, millal täpselt Kim ja tema lapsed viiruse külge said, sest tõsielusaade on filmitud mitu kuud tagasi, aga tema noorem õde Khloe põdes koroonat 2020. aastal ning tema sümptomid olid nii halvad, et ema Kris Jenner pidi helistama kõikidele arstidele, keda tundis.

Kim on varasemalt öelnud, et laste isal Kanye Westil oli viirus pandeemia alguses.

Kim teatas sellest tõsielusaate "Keeping Up With The Kardashians" järgmise episoodi eelvaates. TMZ sõnul oli eksam eelmisel kuul, aga Kardashianite allikad seda ei kinnitanud.

Oli, mis oli, aga Kim püüab eksamit uuesti sooritada.

Ei ole teada, mitu katset ta juba teinud on, sest mitu kuud on möödas. Kim ütles: "Kui sa teed juurakraadi nii, nagu mina teen, siis see on nelja-aastane programm, mitte kolmene, ning pärast esimest aastat pead tegema "beebi advokatuuri eksami". Nagu ma kuulnud olen, siis see on raskem kui tegelik eksam."