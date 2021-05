Norra õukond kinnitab: kroonprintsess Mette-Marit on raskelt haige

Mette-Mariti diagnoos tuli avalikuks kolm aastat tagasi ning sellest saadik on ta avalikkusest eemale tõmbunud. Rahva rõõmuks hakkas armastatud kroonprintsess möödunud talvel aktiivsemalt tegutsema, kuid nüüd on ta jälle kadunud.

Inimesed on märganud ka seda, et kroonitud pea on hiljuti teinud oma Instagrami konto privaatseks. Selline otsus on üllatav, sest teistes kuningriikides on tulevaste riigipeade kaasadel vägagi populaarsed kontod, mida otstarbekalt ära kasutatakse.

Juba pikemalt aega avalikkuse eest eemal olnud kroonprintsess Mette-Marite kohta pole teada ka asjaolu, kas ta on saanud koroonavaktsiini või mitte. Nagu Norra kuninglik ekspert Anders Johan Stavseng ütles aprillis, siis siiamaani pole avalikkusele kinnitatud, kas kroonprintsess on olnud nõus end vaktsineerima nii nagu seda kuninglik paar.

Sellegipoolest kinnitab kuningakoda, et Mette-Marit on vaktsineeritud ning tema koroonasse haigestumis võimalused on nüüdsest kordades väiksemad.

Kopsufibroosi ehk pneumofibroosi puhul on kopsukoes tekkinud sidekude, mille tõttu on häiritud normaalne gaasivahetus. Sidekude võib tekkida suuremate kolletena või väätidena. Fibroos võib olla piiristunud või ulatuslik (difuusne). Põhjustajateks on mitmesugused põletikulised protsessid kopsudes (sarkoidoos, tuberkuloos), süsteemsed sidekoehaigused (reumatoidartriit, kopsualveoolide põletik) ning organismi eripära. Allikas: Kliinik.ee