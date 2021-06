Maestro Eri Klasi lesk Ariel leinaga toimetulekust ja üksindusest: elu ilma Erita on värvitu, elutu ja puudulik

Kuulus Burmani maja Kreutzwaldi ja Raua tänava nurgal asub väga sõidetaval ristmikul, ent teisel korrusel asuvas Ariel Klasi (69) korteris on haudvaikus. Maitsekalt sisustatud luksuslikus kodus on ka viis aastat pärast Eri surma tunda tema kohalolekut. Asjades, mille ta ise on kunagi antiigipoest valinud ja mis iga päev meenutavad Arie­lile lahkunud abikaasat. Esikus on saabastekujuline vihmavarjuhoidja, kus puhkavad Eri kolm jalutuskeppi. Selle leidis Eri ühest sisustuspoest. Elutoas seisavad elevantidega küünlajalg ja üksteise otsa laotud vantidega lamp – Erile meeldisid elevandid. Ühes toas ripub suur Eri foto ja kõrval on pilt, mis võetud Arielist ja Erist presidendiballil tantsimas, mõlemal pilk tulevikku suunatud. Kõikjal, kuhu vaatad, on perekonnafotosid: kummutitel, tiibklaveril ja aknalaudadel. Eri pilk saadab sind siin igal sammul.