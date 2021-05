Prints Harry: Meghani võitlus suitsiidsete mõtetega on mul teisi aidanud paremini mõista

Prints Harry tunnistab Oprah Winfrey mitmeosalises dokumentaalsarjas "The Me You Can't See", et pärast tema kaaslase Meghan Markle'i võitlust suitsiidsete mõtetega, on temal kui kõrvalseisjal kordades lihtsam mõista ja aru saada teiste vaimse tervise probleemidest, vahendab Page Six