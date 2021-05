ENNE JA NÜÜD | Õbluke selgeltnägijasaate võitja nõid Alisa on aastaga kaotanud kehakaalust üle 10 kilo

"Miks nii külm ja suvi ei tule? Sest sa peidad rasvarulle suurte kampsunite all ja ei julge hakata lahti riietuma. Kes julgeb - tubli, kes ei julge ja tahab alla võtta - welcome," kirjutab esialgu Alisa enda Instagrami postituses.

Alisa tunnistab, et esimest korda hakkas ta mõtlema rasvadest siis, kui ta oli 13-aastane. "Riided, mida varem minu õde mulle andis, jäid nüüd kuidagi imelikult istuma. Minu õde on minust 10 aastat vanem ja umbes 10cm lühem. Ma hakkasin aru saama, et enam mulle ei sobi tema riiete suurus ning midagi on valesti," tõdeb nõid.