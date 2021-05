Kroonika Meelelahutusauhindade õhtujuht Brigitte Susanne Hunt: jube hästi valitakse neid mehi mu kõrvale, oskaks ma ise nii hästi valida

Täna avaldas Kroonika, et Eesti Meelelahutusauhindade (EMA) galal asuvad õhtut juhtima meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt ja muusik Koit Toome. Viimase jaoks on see tõeline üllatus, sest Toome juhtis viimati aastati tagasi muusikasaadet "Kaks takti ette". Brigitte Susanne Hundi viimane saatejuhtimise kogemus jääb aga paari aasta taha kui koos Mihkel Rauaga juhiti TV3 saadet "Eesti muusika karikas".

"See pinge on päris suur," ütleb Brigitte, et tuleb mõelda, mida selga panna ja kuidas näha välja mitte vähem kui suurepärane. Samuti käib tal praegu kõva trenni tegemine. "Jube hästi valitakse neid mehi mu kõrvale, oskaks ma ise nii hästi valida," naljatleb Brigitte, kes on väga rahul, et saab õhtut just Koit Toomega koos juhtida.

Sellest, mis galal täpsemalt juhtuma hakkab õhtujuhid veel rääkida ei saa, kuid kindlasti saab põnev olema. Brigitte on väga põnevil, sest valitakse uus seksikaim mees ja naine, kuigi tal on kahju sellest tiitlist loobuda.

Meelelahutusauhindade jagamisel on juba traditsiooniks saanud, et meeleoluka etteaste teevad ka Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg ja õhtujuhid ise. Koit Toomel ei ole selles osas muret, aga millega üllatab Brigitte Susanne Hunt? "Mõned kunstid on, mida ma valdan," õrritab naine ja vihjab oma bachata oskustele.

Teatavasti võitis tituleeriti möödunud aasta seksikaimaks naiseks Brigitte Susanne Hunt ja naise sõnul on tema aasta möödunud suurepäraselt. "Väga palju tööd on. Meeletu vabanemine on toimunu, käed-jalad on tööd täis ning palju uusi projekte on käsil," räägib Hunt ja lisab, et juunis on EMA gala, juulis etendused (Hunt teeb koos Henrik Normanniga kaasa etenduses "Nuta või naera" - toim.) ja augustis veel projekte, millest ta täna rääkida ei saa.

Koit Toome suvi tuleb samuti töine. "Vaikselt hakkab see sanatoorium läbi saama. Juuni on veel hõredam, aga juuli-august on tihe rebimine," rõõmustab Koit, et asjad hakkavad liikuma.