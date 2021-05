Anu Saagim omaenda raadiosaatest: kõike, mis ma suust välja ajan, ei tasu puhta kullana võtta

Et baarid ja restoranid ka aina kauem lahti saavad olla, on "Laupäeva hommik Anu Saagimiga" Anu sõnul ka väike pohmelliravim. "Seepärast ma ei kardagi. Ma tahan rõhutada, et kõike, mis ma laupäevahommikul kell kümme suust välja ajan, ei tasu puhta kullana võtta! Arvestage sellega, et Anu on ka reede õhtul väljas käinud, võib-olla limonaadi joonud, äkki pole ta magamagi jõudnud ja on natuke ülemeelikus meeleolus. Kuulake seda saadet lihtsalt ajuvabalt," ütles Saagim.