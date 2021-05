Sügisel skandaaliga eetrist eemaldatud "Suhtevimkad" on taas telekavasse ilmunud, kuid hoopis teise kanalisse

Saade on nüüd ootamatult telekavasse ilmunud, kuid hoopis teise kanalisse. Suhtesaadet näidatakse 5. juunist Kanal 11s.

Saatejuht Triin Lellep kommenteeris Kroonikale, et need on kõik samad saated, mis nad Margusega tegid ja eetrist maha võeti. "Saadetes lahatakse vallalisust, voodieluvimkasid, armukadedust ja muid põnevaid teemasid. Rääkima tulevad muu hulgas ka Anne Veski, Jaagup Kreem, Silvia Ilves, Kati Saara Borodina (Murutar), Laura Põldvere, Aivar Riisalu, Allan Roosileht, Alen Veziko, Artjom Savitski, Lauri Pedaja, Helen Adamson," sõnas Lellep.

"Programmijuhi soovil võtsime sketšid välja ja tegime intekad selle võrra pikemaks ja sisukamaks," lisas ta.

"Suhtevimkade" saate "killisime" (tapsime, eemaldasime) kollektiivselt ära. See põhjus ei ole jälle mitte selles, et sellist saadet ei võiks teha. Lihtsalt ta ei olnud, nagu vanasti öeldi, eetriküps. Täitsa jumala toores, poolikult tehtud saade. Me ei arva, et vaataja väärib sellist poolikult tehtud asja," sõnas Jüri Pihel 2020. aasta novembris Õhtulehele.

Jüri Pihel rääkis Kroonikale, et samal põhjusel eemaldati ka Hensugusta saade.

"Muudatused ikka juhtuvad. Mõni saade on küpsem. Ühed saated lähevad viimistlusele ja teised mitte," tunnistab Pihel, kes lisab, et need saated jõudsid ekraanile liiga kiirustades, "loominguliste asjadega ikka juhtub, et kui saade pole piisavalt viimistletud ja näeb toores välja, siis ei pea televaataja sellepärast kannatama."

Jüri Pihel kommenteeris ettevõttega seotud muudatuste kohta, mispeale vastas ta: "Ettevõte elab oma tavalist elu. Muutub struktuur ja programmijuhi ametikohta pole varsti vaja."

Uurides, et millised need struktuuri muudatused täpsemalt on, märgib Pihel, et tegu on suure ettevõttega, kus töötab mitukümmend inimest ning taolises ettevõttes ikka mängitakse ametikohad ümber.