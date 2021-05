KROONIKA ARHIIVIST | Jüri Aarma 70: paradiis peab ikka endaga kaasas olema

Ei, mul pole ka tallinlaste vastu midagi. Olen ise siin migrandina pea 50 aastat elanud. Painet näen Tallinnas rohkem. Töökoormat, ärategemise tarvidust. Üks tore lauljatar laulis hitiks depressiivsed Eesti väikelinnad. Aga depressiooni võib inimene läbi elada Tallinnas, Moskvas, New Yorgis, Shanghais. Igal pool, Võhmas ka. Kummati just väiksemates kohtades, nii-öelda väiksema toimetulekuga inimeste juures paistab seda vähem olevat.

Küll. Kui nad häält teevad. Kui ma minuti inimestega rääkinud olen. Julgen öelda, et saaksin aru, kellega tegemist on. Ja mida Tallinnast kaugemale äärealadele, seda avalamad ja lahkemad inimesed.

„Ma ei julge talle öelda, et minu arust on ta ema polaarorav ja isa lambihari. Äkki solvub…”

Fred Jüssi tegi meile Soomaal, Hüpassaare õpperajal öise jalutuskäigu. Astusime mööda pikka laudteed, kui äkki Fred peatas meid: „Nüüd kõigilt vaikust, minut aega, mitte üks piuks…!” Pärast küsis, kas me kuulsime? Mina kuulsin, et oli mingi „piik-piik”, hästi vaikse morse moodi. Selgus, et õige. Fred ütles: „See on pöialpoiss. Aga miks ma teid kinni pidasin – mitte ainult sellepärast, et te pöialpoisi laulu kuulaksite, vaid et – praegused 14aastased ei pruugi teda enam kuulda. Tänu tümakale oma kõrvatroppidest on nende kuulmekiled nii kahjustatud, et nii peent heli enam kinni ei püüa!”

Tallinnas pole koeri. Ainult need ohjeldatud tõu-neljajalgsed rihma otsas, keda pissitatakse, kakitatakse, tema järel kogu ekskrementum ää korjatakse. Mul omalgi on toas väike valge nuustik. Ma ei julge talle öelda, et minu arust on ta ema polaarorav ja isa lambihari. Äkki solvub…

Indias, Nepalis, Vietnamis, Aafrika maades olen ka vaadanud. Koerad tunduvad olevat ilma peremeheta, aga elavad oma elu ja on rahulikud. Rõõmsad. Hea küll – kärnas, asja sest, nad on rõõmsad.

Sri Lankas magab koer keset tänavat. Buss tegi suure kaare, ja koer magas edasi. Nad ei puutu endast nõrgemat, aga see on hinduism! Islamimaades on „koer” sõimusõna. Tihti kasutatakse seal väljendit „kristlasest koer”. Seal on kaamel au sees, kuid ega koerigi peksta, jäetakse pigem rahule.

Kirovi oblasti kodust mäletan väljendit: „Vene poisid keldrisse!” See tähendas, et vene keelt kodus rääkida ei tohtinud. Sellest hoolimata ei teadnud ma, mis on „moroženoje” eesti keeles. Tagasiteel rongiga Eesti poole rääkis vanem õde: „Kui jõuame Leningradi, ostame moroženojet.” Seal oli vahepeatus, mul oli sünnipäev, ma olin viieaastane ja sõin esimest korda moroženojet.

Ei julge nii pateetiliselt vastata. Eestit mitte näinuna polnud mul sellist „nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad” tunnet. Isa muidugi rääkis kunagi veel koju tagasi jõudmisest. Tegelikult ei oodanud meid siin mingit kodu. Eestis tagasi, ei lubatud mu vanemaid tagasi sinna, kust nad küüditati. Nii et kus see kodu, mingit kodu polnudki.

Sündisid sa väljaküüditatud peres 1951. aastal Venemaal. Nii et „sinu lapsepõlve unistuste maa” ja „esimese välisreisi” kohta on vastus küsimatagi selge: Eesti.

Ja hämmeldav, et nii väikese saare peal on kõrvuti kaks kirikut. Üks puust ja vana, võeti pandi kõrvale uhke valge kivikirik püsti. Ehk olen vähe käinud, aga pole midagi sellist mujal näinud. Vöörmünder oli meil hommikul vastas. Läks tõi võtmed ja tegi mulle mõlemad kirikud lahti. Vaatasin mõlemad üle ja suures mängisin orelit kah!

Pärnu lahe katel kaob silmist ja siis… Ligi kolmveerand tundi ümberringi vaid vesi, ei muud. Sellest vaatepildist lõi minusse küll väike euforiin! Heakene küll, paljud meist on näinud sama kuskil maailmamerel. Aga et ka väikses Eestis on see võimalik – sõidad ühest asustatud punktist teise nii, et sa vahepeal maad ei näe! Ma ei taha minna „oh, sa mu meie!” liiga emotsionaalseks, aga meelde see jäi!

Teine näide. Sõit üle mere Ruhnu. Pärnust on sinna sadakond kilomeetrit. Salacgrīva sadamast vist vähem. Nii et lätlased tahtsid Ruhnut ju endale. Ei saanud, see on meie oma. Rootslased, vabandust, ruhnlased ise tahtsid nii. See selleks.

Veendusime, sealt ei ole meil suurt midagi meeles. Ega tegelikult enam ka alles. Sise-Venemaa on rahvast tühjaks jooksnud. Külateed nägid välja kui kraavid. Palkidest ehitatud tared või barakkide laastukatused on ammu sisse vajunud. Neli-viiskümmend katusteta haigutavat tarevaret kahel pool mudakraavi näeb välja kui kummitusküla. Nagu oleks seal Hollywoodi õudukat tehtud ja minema mindud. Täiesti tühi küla.

Kõige halvem? Mul ei olnud õnnetu lapsepõlv. Vanaema sõitis meile Eestist sinna järele, et lapsed identiteeti ei kaotaks, ladina tähtedega aabits kaasas. Emal olid pikad tööpäevad kultuurimaja juhatajana. Isal õnnestus kaasa võtta 1937. aastal Šveitsist ostetud Hohneri akordion. Oleks palju öelda, et see pill meid päästis, aga tegi meie elu seal oluliselt hõlpsamaks küll. Nii et kui pärast isa ka mu ema siitilmast läks, palusin perekonna nõukogus, et see akordion mulle antaks. Vahel võtan selle kodus vutlarist välja ja mängin. Aga harva-harva, see ei ole igapäeva pill.

Nälga enam ei olnud. Aga parima asjana meenuvad need võileivad, mis ema isale hommikuti vattpükste taskusse kaasa pani. Olin vist neljane, kui pärast Stalini surma isa seal sunnitöölaagrist välja lasti. Pere juurde elama lubati. Ta sai autojuhiks metsaveole. Ju tal ei jäänud aega neid võileibu tööl süüa, mõnikord tõi ta need koju tagasi. Leib ja odav doktorivorst, aga päeva peale lõhnasid need põnevalt bensiini järele. Neid sõin isukalt.

Mitte nii pea. Kui mind üheksandasse klassi istuma jäeti, täppisteadustes olid mu teadmised nullilähedased, oli isa väga kurb ja kuri. Saatis mu suveks oma kunagiste laagrikaaslaste juurde Leningradi ja Moskvasse. Nimelt tekkis mul idee vene keelt harjutada, et lõpetan parem „desitiletko” – venekeelne keskkool oli tollal kümmeklassiline, eestikeelne kestis 11 aastat. Nii tahtsin kaotatud aasta kähku tasa teha. Sügisel saime siiski isaga kokkuleppele, et lähen häbiga tagasi Pärnu 1. keskkooli. Aga suvel näitasid isa laagrikaaslased mulle suured Vene pealinnad ära. Leningradis elasin Nevski katedraali eesseisja patriarh Nikolai Sergejevitš Ljodokovski kodus. Moskvas tema sugulaste juures, Arbatile hästi lähedal. Ja siis väike ekskurss Novgorodi. Esimene sõit lennukiga. Ei muid reise, perega isegi mitte Lätti.

Kas mind seal miski üllatas? Üllatas – just inimesed. Need vene inimesed räägivad seal veel „a” asemel „o”. Mitte nagu moskvalased, vaid nagu sisemaa venelased. Lõpmata lahked, võtsid panid kohe oma kitsukesse tarre elama. Oh, küll see õige vene inimene on tegelikult suure sisemusega, et… noh eestlasel jääb sinnamaale veel tükk aega. Seal tuli see jälle endale kätte ja meelde.

Ja teksapüksid sain Soomest. Mu ema lõpetas omal ajal Helsingis kehakultuuri instituudi. Ja kui ta sõbrannad said teada: oh imet, Heljo on Siberist eluga tagasi…! Mäletan, kui 1960ndate lõpul kord kogu see ports ema kursaõdesid, soome rouvasid meil Pärnus külas oli. Vaatasin neid, täiesti teiselt planeedilt tulnud naisi. Ja leidsin, et minu ema oli neist kõige paremini säilinud, kõige ilusam. Hoolimata Siberist! Ühesõnaga teksad sain Soomest.

Kumb kahest paugust mõjus võimsama kultuurišokina?

Mõlemad lõid põlvist! Indiaga oli mu isal selleks ajaks oma kauge kaudne suhe. Ta oli mulle kirjeldanud Taj Mahali ja teisi sealseid paiku, ise siinses elus seal kunagi käimata. Ütles mulle: „Mine, vaata nüüd ise!” Jõuda kohale ja näha, et see kõik ongi, nagu ta kirjeldas – see lööb jalust.

Aga Helsingis just see, nagu irvitas siis Ülev: „Ah, Helsingi – see on ju lähemal kui Paide.” Oh olnuks siis parem maailma kuklapoolel see linn, kus peaaegu, kus vaat et saad kogu keelestki aru ja on sinu moodi inimesed…! Vaat seda laadi esimesed mälupildid jäävad ületamatuks.

Palju maid oled nüüdseks ära näinud?

Pole täpset arvet pidanud, mitmes kohas on ka mitu korda oldud. Viiskümmend ehk? Ja ega tänapäeval ei maksa poosetada oma reisidega. Suvaline lugeja võib selle peale õlgu kehitada: so what, ma suvitan seal igal aastal.

Just sinu reisidelt parim paik, maapealne paradiis – kuhu ikka ja veel tagasi pöörduksid?

Ah, kas paradiis või põrgu. Need on suuresti meil endil paigast sõltumata kaasas. Näiteks, jõudnud lõpuks Lõuna-Koreasse kohale, olin unustanud iseoma hooletusest telefoni lennukisse. Teadsin mõistusega, et tühiasi. Palju sa seal Lõuna-Koreas siis ikka helistad. Aga ikka häiris see mind kogu reisi. Eestis tagasi, sain oma telefoni mingi lunaraha eest cargo-postiga kätte.

Ehk siis paik, kus oled ise, õnnestunud reisikaaslased ja paik paradiislikult kokku sobinud?

Siis Guadeloupe. See on Kariibi meres üks imeväike, liblikatiibade kujuga kaksiksaar. Prantsuskeelne rahvas, ehk kõik on tõmmud. Seal tuli küll tunne: no siin ei oleks elul küll midagi viga! Kõik on olemas. Muuseas, isegi euro on rahaks. Sest see on Prantsuse Vabariigi meretagune departemang. Nad ise nimetavad ka end prantslasteks, ja neil on esindus Prantsuse parlamendis. Kuigi elavad Pariisist tuhandeid kilomeetreid eemal. Sinna lendavad lennukid vaid Orly lennuväljalt, kuhu enne tuleb de Gaulle’i lennujaamast 90 kilti sõita.