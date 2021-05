Lapsena laulukooris lõõritanud Maris Järva avaldas tegeliku põhjuse, miks ta solistina üles ei julge astuda

"Ma tean muusikas küll nii mõndagi, aga mul on sellega mingisugune valehäbi asi," tunnistas Maris ning lisas, et ta ei julge laulda karaoket.

"Tihti õhatakse minu töö iseloomu puhul, et kui tore, sul on terve päev vaba! Ja uuritakse, mis ma teen selle pika päeva jooksul ..." rääkis raadio Sky Plus Hommikuprogrammi saatejuht Maris Järva eelmisel aastal Kroonikale.

Maris ütleb Kroonikale, et reaalsus on see, et võimalusel võtab ta mõnusalt magusa lõunaune, sest pikalt ilma selleta vastu ei pea.