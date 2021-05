Kas sünnipäevalaps John F. Kennedyl on Eestis poeg?

"Minu viimased paar aastat on olnud Kennedy eluga väga tihedalt seotud," ütleb Sander, kes tõi kõigepealt Kennedy tegelaskuju romaanisarja "Litsid" II raamatusse, seejärel seriaali "Naiste sõda" ning sellega paralleelselt valminud filmi "Kennedy intsident".

"Reaalsuses ei tea me noore Kennedy Tallinnas veedetud maikuu päevadest palju," selgitab Sander. "Piirivalvele on ta andnud allkirja nii saabudes (Tallinna lennuväljal) kui lahkudes (Narva piiripunkt). Võib oletada, et ta elas paar aastat varem valminud esindushotellis "Palace" (tema saatja, USA suursaadiku Lätis ja Eestis abikaasa Irena Wiley elas nende ametikorteris Vabaduse väljakul, tänases Linnavalitsuse majas). On loogiline, et noor mees suurel Euroopa turneel tunneb ennast nagu jahimees eksootilises metsas: olla noor, nägus ja rikas ameeriklane tähendas 1930-te aastate väikeriikide neidudele sama, mida täna."



Kus ja kellega võis noor ja seksuaalselt väga aktiivne Kennedy oma Tallinna õhtuid veeta? Sander pakub välja mõned toonased menukohad...