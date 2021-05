Oi, kui kahju! Tallinlannal ei õnnestunud maailmakuulsa räppari südant võita

Timati pidi valima kahe naise vahel: pikalt välismaal elanud ja tõsist suhet otsiva Jekaterina Safarova ning Tallinnast pärit Alisa Grabovaja vahel, kellel on huvialasid jalaga segada. Timati valis siiski Jekaterinat, kellel õnnestus räppari südamesse pugeda.

Hooaja finaalepisoodis seisis Alisa silmitsi oma suure hirmuga ning sooritas langevarjuhüppe koos Timatiga. See oli räppari idee ning mees tahtis näha, kuidas Alisa oma emotsioonidega toime tuleb. Timati ootas, et naine avaks end täiesti uuest küljest. Paraku seda ei juhtunud.

Räppar võttis Alisalt käest kinni ning ütles, et tahab kõik temaga seotud hetked meelde jätta. "Hüvasti on alati raske jätta, eriti praegu," ütles mees Alisale ning lisas, et kahjuks seda peab tegema.