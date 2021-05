Kaval plaan: Suurbritannia peaminister saatis pulmakutsed laiali, kuid abiellus hoopis salaja

Ajalehe Mail On Sunday väitel oligi 56-aastasel Johnsonil ja temast 23 aastat nooremal Symondsil juba kuus kuud plaan hoopis salapulmad teha ning kutsete väljasaatmine oli osa suitsukattest. Laupäeval aset leidnud tseremooniale said koroonapiirangute tõttu minna ainult 30 külalist.

Algselt oli kutsetel kirjas, et külalised on oodatud pulma 30. juulil. Üheksa päeva enne seda peaks Suurbritannias koroonapiirangud leevenema ning lubatakse rohkem külalisi kutsuda ka eraüritustele.

Tegemist on esimese peaministriga alates 1822. aastast, kes on ametiaja jooksul abiellunud.

Paar kihlus 2019. aasta detsembrikuus ning neil on üks ühine poeg. Johnsoni jaoks on tegemist kolmanda abieluga ning tal on varasematest suhetest viis last.